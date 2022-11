POL-HS: Vermehrt entwendete Pkw nach Wohnungseinbrüchen

Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten Geilenkirchen-Prummern, Einbruch in Einfamilienhaus Am Montag, 31.10.2022, gegen 12:25 Uhr, hebelten zwei bislang Unbekannte die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Feigengasse auf. Dabei wurden die Täter durch eine Zeugin beobachtet. Anschließend entfernen sich die beiden in Richtung Johannesgasse. Angaben zum Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht gemacht ...

