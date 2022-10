POL-HS: Auflieger von LKW geöffnet

Erkelenz (ots) - Am Samstag (29. Oktober) sprach ein bislang unbekannter Mann gegen 13.30 Uhr auf der Westpromenade eine Seniorin an. Er hielt hierbei eine 1-Euro-Münze in der Hand und gab vor, diese wechseln zu wollen. Daraufhin holte die Frau ihr Portmonee heraus und suchte nach Kleingeld. Der Mann griff dabei ebenfalls in die Geldbörse. Als ein Geldschein dabei zu Boden fiel und die Dame sich danach bückte, ...

