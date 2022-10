Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seniorin nach Wechseltrick bestohlen

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Am Samstag (29. Oktober) sprach ein bislang unbekannter Mann gegen 13.30 Uhr auf der Westpromenade eine Seniorin an. Er hielt hierbei eine 1-Euro-Münze in der Hand und gab vor, diese wechseln zu wollen. Daraufhin holte die Frau ihr Portmonee heraus und suchte nach Kleingeld. Der Mann griff dabei ebenfalls in die Geldbörse. Als ein Geldschein dabei zu Boden fiel und die Dame sich danach bückte, entfernte sich der Unbekannte zu Fuß in Richtung Nordpromenade. In diesem Moment bemerkte die Seniorin, dass mehrere Geldscheine aus der Geldbörse fehlten. Der Täter war etwa 170 Zentimeter groß, hatte schwarze Haare und einen schwarzen Oberlippenbart und wirkte sehr gepflegt. Er war mit einem hellen gräulichen Sakko bekleidet. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht oder kann Hinweise auf den Täter geben? Das Kriminalkommissariat in Erkelenz nimmt Informationen telefonisch unter 02452 920 0 entgegen. Alternativ kann das Hinweisportal auf der Website der Polizei Heinsberg genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell