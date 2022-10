Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW nach Verkehrsunfall gesucht

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Am 29. Oktober (Samstag) kam es auf der Roermonder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der Übach-Palenberger befuhr die Roermonder Straße in Fahrtrichtung Merkstein. In Höhe eines Restaurants zog vom rechten Fahrbahnrand ein PKW aus einer Parktasche. Hierbei stieß der Wagen gegen die rechte Seite des Krads. Durch den Zusammenprall verletzte sich der 17-Jährige leicht am rechten Bein. Er fuhr zunächst weiter, kehrte aber nach kurzer Zeit zur Unfallstelle zurück. Der beteiligte PKW, bei dem es sich um ein helles Fahrzeug handelte, konnte nicht mehr angetroffen werden. Zur Klärung des Unfallgeschehens bittet die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben sowie über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

