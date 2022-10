Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 300/2022 vom 30.10.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Wassenberg - Brand einer Gartenlaube

Am 29.10.2022 gegen 12:30 Uhr geriet eine Gartenlaube auf der Jülicher Straße in Brand. Brandursache war vermutlich ein Defekt an einem Elektrowerkzeug. Nach Ablöschen durch die Feuerwehr konnte leichter Gebäudeschaden festgestellt werden, verletzt wurde niemand.

Erkelenz-Borschemich, Einbruch in Einfamilienhaus Zwischen dem 29.10.2022, 17:40 Uhr und 19:50 Uhr drangen unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus auf dem Alten Kirchweg ein. Das gesamte Wohnhaus wurde nach Wertgegenständen durchsucht, nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Erkelenz-Granterath, Dieseldiebstahl

Vermutlich in der Nacht zum 29.10.2022 entwendeten bislang unbekannte Täter Dieselkraftstoff aus einem auf der Brüsseler Allee abgestellten LKW. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf ca. 1300 Euro. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell