POL-HS: Tag des Einbruchsschutzes

Übach-Palenberg-Palenberg (ots) - Durch einen Zaun gelangten bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag (28. Oktober) auf ein Baustellengelände an der Bahnhofstraße. Sie schnitten diverse Kupferkabel ab und stellten sie zur Mitnahme zurecht. Als die hinzu gerufenen Polizeibeamten am Tatort eintrafen konnten sie das bereitgestellte Diebesgut sowie Tatwerkzeug auffinden und sicherstellen. Ob weitere Gegenstände ...

