Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Unfallflucht auf Parkplatz gesucht

Wassenberg (ots)

Ein Pkw BMW in auffälliger blauer Farbe, der mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) ausgestattet ist, wurde am Mittwoch (26. Oktober), zwischen 14.15 Uhr und 16.30 Uhr, durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Eigentümer stellte das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Bereich Wassenberg ab und musste bei seiner Rückkehr die Beschädigung an der Beifahrerseite feststellen. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

