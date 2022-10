Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schwer verletzt nach Zusammenstoß

Geilenkirchen (ots)

An der Einmündung der Landstraße 42 zur Bundesstraße 56 ereignete sich am 27. Oktober (Donnerstag), gegen 20.55 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Übach-Palenberger schwer verletzt wurde. Der junge Mann fuhr mit einem Motorroller die L 42 aus Richtung Geilenkirchen in Richtung Teveren. An der Einmündung zum Zubringer zur B 56 wurde er vom Pkw Opel eines 40-jährigen Mannes erfasst, der aus Richtung Teveren in Richtung Geilenkirchen fuhr und beabsichtigte, nach links auf den Zubringer abzubiegen. Durch den Zusammenstoß wurde der 17-jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär verblieb. Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ob die lichttechnischen Einrichtungen an seinem Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt funktionierten muss nun geklärt werden. Die Beamten stellten das Zweirad sicher. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen und dauern weiter an. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Zubringer zur B 56 komplett gesperrt. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe auf der Fahrbahn ab.

