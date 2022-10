POL-HS: Volvo entwendet

Heinsberg (ots) - Gegen 21 Uhr steckten unbekannte Personen am Mittwochabend (26. Oktober) in der Marie-Juchacz-Straße drei aufeinander gestapelte Holzpaletten in Brand. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

