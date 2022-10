POL-HS: Paletten in Brand gesteckt

Hückelhoven-Baal (ots) - Einbrecher brachen zwischen Sonntagabend (23. Oktober), 18.40 Uhr, und Dienstagabend (25. Oktober), 21.15 Uhr, in das Gebäude einer Feuerwache am Richard-Skor-Weg ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter einen Computer, der allerdings in Tatortnähe zurückgelassen wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

