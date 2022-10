Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Feuerwache

Hückelhoven-Baal (ots)

Einbrecher brachen zwischen Sonntagabend (23. Oktober), 18.40 Uhr, und Dienstagabend (25. Oktober), 21.15 Uhr, in das Gebäude einer Feuerwache am Richard-Skor-Weg ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter einen Computer, der allerdings in Tatortnähe zurückgelassen wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

