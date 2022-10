Polizei Paderborn

POL-PB: Fußballfans nach DFB-Pokal-Spiel angegriffen und Mützen geraubt

Paderborn (ots)

(mb) An der Marienstraße sind am Mittwochabend zwei Werder-Fans aus einer Gruppe von SC-Paderborn-Fans angegriffen und beraubt worden.

Nach dem Pokal-Spiel waren die beiden Fußball-Fans (20/21) aus dem Kreis Steinfurt gegen 21.50 Uhr in der Marienstraße auf dem Weg zu ihrem Auto. Aus Richtung Kisau näherte sich über die Königstraße eine größere Gruppe Paderborner Fußballfans. An der Kreuzung wurden die beiden Werder-Fans aus der Gruppe heraus angesprochen. Dann gingen drei mit Schals oder Masken vermummte junge Männer aus der Gruppe auf die beiden Werder-Fans zu und griffen sie an. Es kam zu einer Schlägerei, bei der beide Opfer getreten und geschlagen wurden. Die Angreifer entwendeten den Geschädigten ihre Werder-Bremen-Fan-Mützen. Dann flüchteten die Täter in Richtung Marienplatz.

Die drei Täter werden folgendermaßen beschrieben:

1. 22 bis 25 Jahre alt, 190 cm bis 195 cm groß, braune Haare, brauner oder rötlicher Vollbart, braune Jacke

2. 18 bis 20 Jahre alt, 180 cm bis 185 cm groß, hellbraune Haare, schwarze North Face-Jacke, blaue Jeanshose

3. ca. 185 cm groß, südländischer Typ, sehr braun im Gesicht, Kinnbart und Boxerhaarschnitt, komplett schwarz gekleidet

Die Polizei sucht weitere Zeugen und Hinweise auf Tatverdächtige. Sachdienliche Angaben unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell