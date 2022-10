POL-PB: Fahrradunfälle - Zwei Radlerinnen bei Kollision schwerverletzt

Hövelhof (ots) - (mb) Am Dienstagmorgen ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle, bei denen zwei Personen verletzt wurden. In einem Fall sucht die Polizei einen vermutlich verletzten Radfahrer und weitere Zeugen. Um 05.00 Uhr bog ein 64-jähriger Land-Rover-Fahrer aus dem Kreisverkehr an der Gütersloher Straße in die Schloßstraße ein. Dabei kollidierte er mit einem 50-jährigen Fußgänger, der die Schloßstraße ...

