Polizei Paderborn

POL-PB: Fünf Verletzte bei Fahrradunfällen

Paderborn (ots)

(mb) Drei radelnde Frauen und zwei Männer haben am Dienstag bei Verkehrsunfällen leichte Verletzungen erlitten.

Gegen 07.40 Uhr fuhr eine 44-jährige Frau mit einem Pedelec auf der Westernstraße in Richtung Westerntor. Sie bog ohne Handzeichen nach rechts in die kleine Passage zum Königsplatz zwischen zwei Geschäften ein. Dabei kollidierte sie mit einer 43-jährigen Radlerin, die rechts hinter der E-Bikerin fuhr. Beide Frauen stürzten und verletzten sich leicht. Die 43-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 26-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer fuhr gegen 10.35 Uhr auf der Warburger Straße stadteinwärts. Er bog nach rechts in die Straße Am Hilligenbusch ab und missachtete dabei den Vorrang einer parallel fahrenden 38-jährigen Radfahrerin. Die Frau prallte gegen den Transporter und stürzte. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und kam zur Behandlung in eine Klinik.

Am Westerntor nutzte ein 66-jähriger Elektrorad-Fahrer gegen 11.05 Uhr die Fahrradfurt über die Friedrichstraße zum Le-Mans-Wall. An der Einmündung Le-Mans-Wall musste er wegen eines anderen Radlers ausweichen und stürzte an der Bordsteinkante. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Mit einem Pedelec überquerte ein 18-Jähriger gegen 11.20 Uhr den Überweg über die Kasseler Straße vom Liboriberg zum Busdorfwall. Ein vom Busdorfwall entgegenkommender 66-jähriger Ford-Mondeo-Fahrer bog nach rechts in die Kasseler Straße ein. Er bemerkte den Radler erst im letzten Moment und bremste scharf. Der Radler wich aus und stürzte. Sein Rad rutschte unter das Auto. Er zog sich leichte Verletzungen zu und kam ebenfalls per Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell