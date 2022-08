POL-PDMT: Bad Marienberg, Bismarckstraße - Sachbeschädigung an einem Briefkasten - Zeugenaufruf

Holzheim (ots) - Am 03.08.2022, gegen 15:40 Uhr, kam es in der Gemarkung Holzheim, in Höhe der Einmündung der B54/L319 (Limburger Straße)zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Der Beschuldigte befuhr mit seinem weißen Pritschenwagen die B54 aus Diez kommend in Fahrtrichtung Flacht und überholte im dortigen Überholverbot, sowie im Kurvenbereich, ein Kleinkraftrad. ...

mehr