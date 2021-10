Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Rahser: Kripo ermittelt nach Pkw-Brand

Viersen (ots)

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Nacht zu Dienstag auf der Sittarder Straße in Viersen gemacht haben. Unbekannte hatten dort etwa gegen 02.00 Uhr einen Pkw in Brand gesetzt. Dieser brannte vollständig aus, zwei weitere Autos wurden durch den Brand teils schwer beschädigt. Hinweise auf Verdächtige erbittet das Kriminalkommissariat 1 über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (829)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell