Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Bei Streit und Randale Schaufensterscheibe eingeschlagen

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für eine Tat am Freitagabend, 1. Oktober. Gegen 20.15 Uhr an diesem Abend waren mehrere Zeugen in ihren Wohnungen im Bereich der Hochstraße zunächst auf lautes Geschrei aufmerksam geworden.

Sie entdeckten eine vierköpfige Personengruppe. Es hatte für die Zeugen den Anschein, dass sich diese Personen untereinander stritten. Die Gruppe habe aus drei männlichen Jugendlichen und einem erwachsenen - augenscheinlich deutlich alkoholisierten - Mann bestanden. Ein Zeuge hatte zudem den Eindruck, bei dem Mann handele es sich um den Vater eines der Jugendlichen.

Der erwachsene Mann randalierte, schlug seinen Kopf mehrfach gegen die Schaufensterscheibe - und habe sie schließlich mit der Faust durchschlagen, so die Zeugen.

Beschreibungen gibt es von drei der vier Personen. Der erwachsene Mann soll etwa 45 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß sein. Er hat eine Glatze und war mit einem hellblauen Pullover und einer Jeans bekleidet. Bei sich trug er einen Rucksack und eine Tüte. Der Jugendliche, der möglicherweise sein Sohn sein könnte, soll etwa 16 bis 18 Jahre alt gewesen und schwarz-weiß bekleidet gewesen sein. An der dritten Person - ebenfalls ein junger Mann zwischen 16 und 18 Jahren - ist nur eine rote Jacke besonders aufgefallen.

Nach der Tat trennte sich das Quartett. Der Randalierer und sein vermeintlicher Sohn gingen von der Hochstraße aus in Richtung Gelderner Straße, das andere Duo schlug den Weg in Richtung Wilhelmplatz ein.

Die Ermittler des KK Ost suchen nun Zeugen, die Angaben zu den gesuchten Personen machen können oder im Verlauf des Freitagabends alle vier oder zwei der Männer gesehen haben. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (826)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell