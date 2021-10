Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Vorfahrt an Grundstücksausahrt missachtet - Radfahrer verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Montag gegen 10.40 Uhr fuhr ein 91-jähriger Radfahrer aus St. Tönis auf dem linken Radweg des Ostrings in Richtung Benrader Straße. Ein 77-jähriger Mann aus St. Tönis, der mit seinem Pkw von einem Firmengelände auf den Ostring einfahren wollten, achtete nicht auf den von rechts kommenden Radfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der 91-Jährige nach aktuellem Stand leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (827)

