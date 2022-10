Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgängerin (16) auf Überweg von Bus erfasst

Paderborn (ots)

(mb) Eine schwerverletzte Fußgängerin und ein verletzte Businsassin sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls mit einem Linienbus am Neuhäuser Tor.

Laut ersten Ermittlungen der Polizei nutzte eine 16-jährige Fußgängerin gegen 13.15 Uhr die Fußgängerfurt auf der Friedrichstraße von der Kisau kommend zur Neuhäuser Straße. Auf dem Überweg wurde die Jugendliche frontal von einem Linienbus erfasst, der auf der Busspur der Friedrichstraße vom Westerntor in Richtung Paderwall fuhr. Durch die Kollision wurde die Fußgängerin auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Die 52-jährige Gelenkbus-Fahrerin bremste stark ab. Dabei stürzte eine 16-jährige Businsassin und zog sich leichte Verletzungen zu. Die verletzten Mädchen wurden nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Eine Zeugin gab am Unfallort an, dass die Fußgängerampel zur Unfallzeit Grün zeigte. Für Busse gelten an der Kreuzung neben den "normalen Ampeln" besondere Lichtzeichen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

