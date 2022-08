POL-FR: Rheinfelden/ Karsau: Beschädigungen durch Schmierereien auf Spielplatz - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Ihren grauen Mercedes parkte am Dienstag, 02.08.2022, gegen 09.20 Uhr, eine 44 Jahre alte Frau auf dem äußersten Parkplatz eines Wohlfahrtsverbandes in der Schusterstraße. Als sie gegen 11.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses am rechten Fahrzeugheck beschädigt. Der Sachschaden liegt zwischen 2000 und 3000 Euro und wurde vermutlich von einem größeren Kfz, etwa einen Liefer- oder ...

mehr