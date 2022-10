POL-HS: Diebstahl auf Baustellengelände

Kreis Heinsberg (ots) - In den letzten Tagen stahlen Diebe im Kreisgebiet zwei Transportfahrzeuge. In der Nacht vom 23. Oktober (Sonntag), 20 Uhr, auf den 24. Oktober (Montag), 06.15 Uhr, entwendeten sie einen auf dem Nordring in Übach-Palenberg-Boscheln abgestellten Sprinter, an dem zum Tatzeitpunkt Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) angebracht waren. Am frühen Dienstagmorgen (25. Oktober), zwischen 2 Uhr und 02.15 Uhr, schlugen Unbekannte in der Waldstraße in ...

