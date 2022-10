Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sprinterdiebstähle

Kreis Heinsberg (ots)

In den letzten Tagen stahlen Diebe im Kreisgebiet zwei Transportfahrzeuge. In der Nacht vom 23. Oktober (Sonntag), 20 Uhr, auf den 24. Oktober (Montag), 06.15 Uhr, entwendeten sie einen auf dem Nordring in Übach-Palenberg-Boscheln abgestellten Sprinter, an dem zum Tatzeitpunkt Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) angebracht waren. Am frühen Dienstagmorgen (25. Oktober), zwischen 2 Uhr und 02.15 Uhr, schlugen Unbekannte in der Waldstraße in Selfkant-Süsterseel zu. In dem dort abgestellten Transporter mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) befanden sich zusätzlich Werkzeuge und Baumaschinen sowie ein Firmentablet. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, prüft nun die Kriminalpolizei, die bereits erste Ermittlungen aufgenommen hat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell