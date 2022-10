POL-HS: Werkzeuge aus Gartenhaus gestohlen

Wegberg-Rath-Anhoven (ots) - Am Sonntagabend (23. Oktober) wurden Feuerwehr und Polizei kurz vor 20 Uhr über einen Brand auf einem Vierkanthof an der Rather Straße informiert. Aus bislang ungeklärter Ursache war im Bereich einer Scheune ein Feuer ausgebrochen, welches auf ein unbewohntes Haus übergriff. Hierdurch geriet der Dachstuhl in Brand. Qualm und Ruß beschädigten zudem ein weiteres, zum Hof gehörendes ...

