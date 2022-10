Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Baustellencontainer aufgebrochen

Zeugen gesucht

Geilenkirchen-Lindern (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach auf einer Baustelle an der Landstraße 228, zwischen Lindern und Linnich, zwei Container auf und entwendete eine Wasserpumpe sowie zwei Sicherheitskameras. Während der Tatausführung am Montagabend (24. Oktober), gegen 23 Uhr, wurde er von einer Kamera aufgezeichnet. Der Täter hatte kurze Haare mit Geheimratsecken und war Brillenträger. Er trug eine ärmellose weste mit Reißverschluss mit jeweils einem Reflektorstreifen im Schulterbereich, einen Pullover mit Reißverschluss am linken Oberarm sowie eine Jogginghose und Turnschuhe. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht oder kann Hinweise auf die Täter geben? Das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen nimmt Informationen telefonisch unter 02452 920 0 entgegen. Alternativ kann das Hinweisportal auf der Website der Polizei Heinsberg genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell