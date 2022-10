Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Kontrolle an der B 54

Ochtrup (ots)

Polizeibeamte der Kreispolizei Steinfurt haben mit Unterstützung der Bundespolizei und des Zolls am Montag (24.10.) Kontrollen auf den Parkplätzen "Weiner" durchgeführt. Die Fahrzeuge wurden in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 17.30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen über die Parkplätze geleitet. Bei insgesamt 23 Fahrzeugführern bestand der Verdacht, dass sie ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt haben. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen und sie erhielten eine Anzeige. Einer dieser Fahrer war zudem noch mit einem Pkw unterwegs, der nicht zugelassen war. Es besteht der Verdacht, dass es sich um ein gestohlenes Auto handelt. Im Fahrzeug wurden außerdem Tabakwaren im Wert von etwa 800 Euro sichergestellt, die vermutlich ebenfalls aus einer Straftat stammen. Ein weiterer Fahrer, dem eine Blutprobe entnommen wurde, war mit einem gefälschten Führerschein unterwegs. Beide Fahrer erhielten ebenfalls Anzeigen. Im weiteren Verlauf der Kontrollen bekamen fünf Fahrer Anzeigen, weil sie auf der Bundesstraße gewendet hatte. Weitere Anzeigen bekamen Fahrzeugführer unter anderem weil sie zu schnell unterwegs waren, während der Fahrt das Handy nutzten oder die Ladung nicht richtig gesichert war. Außerdem bekamen sieben Fahrer Verwarngelder, weil sie nicht angegurtet waren. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang noch mal an alle Verkehrsteilnehmer: Fahren Sie angemessen und rücksichtsvoll, halten Sie sich an die Verkehrsregeln und fahren Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln. Es wird auch in Zukunft immer wieder Schwerpunktkontrollen dieser Art im gesamten Kreis Steinfurt geben.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell