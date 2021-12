Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Fahrrad-Diebe ermittelt, Haftbefehl vollstreckt, Unbeteiligte greift Beamte tätlich an

Grünstadt - 29.12.2021, 13:00 Uhr (ots)

Am 27.12.2021 wurde bei der PI Grünstadt der Diebstahl von zwei E-Bikes angezeigt. Die Geschädigte aus dem Dahlienweg informierte die PI Grünstadt am 29.12.2021, dass jemand aus Reue die Räder zurück gebracht hatte. Es handelte sich um eine 34-Jährige aus Grünstadt. Als Täter wurde ein ebenfalls 34-Jähriger aus Neuleiningen ausgemacht. Bei der Sachverhaltsaufnahme kam eine weitere Geschädigte aus dem Dahlienweg hinzu, die ebenfalls Opfer eines Fahrraddiebstahls wurde. Auch hier richtet sich der Tatverdacht gegen die beiden 34-Jährigen. Bei den weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass sich ein 36-Jähriger, der mit Haftbefehl gesucht wurde, in einer zu überprüfenden Wohnung in Sausenheim (Leininger Straße) aufhalten sollte. Beim Eintreffen versuchte dieser über den Balkon zu flüchten. Er wurde zusammen mit Beamten der Kripo Neustadt festgenommen und in die JVA verbracht. Bei der Festnahme mischte sich die (unbeteiligte) 33-jährige Freundin des 36-Jährigen ein, indem sie einen gezielten Faustschlag auf einen Polizeibeamten abgab. Der Beamte konnte ausweichen und blieb unverletzt.

