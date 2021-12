Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - 37-Jährige bedroht Rettungsdienst und Polizei

Kirchheim/Weinstraße - 29.12.2021, 22:20 Uhr (ots)

Die PI Grünstadt wurde darüber informiert, dass in Kirchheim eine 37-Jährige ausrasten würde. Diese befand sich einer Ausnahmesituation und hatte Rettungskräfte und Polizeibeamte bedroht. Eine Kommunikation konnte nicht hergestellt werden. Polizeikräfte drangen letztlich in das Anwesen der 37-Jährigen ein. Diese wurde widerstandslos festgenommen und in eine Klinik verbracht.

