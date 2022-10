POL-ST: Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Greven (ots) - An der Lessingstraße ist ein Auto gestohlen worden. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Freitag (21.10.22) in der Zeit zwischen 21.00 Uhr am Vorabend und 06.50 Uhr am Freitagmorgen. Es handelt sich bei dem Wagen um einen blauen Toyota Auris mit dem Kennzeichen WAF-AJ284. Der Geschädigte stellte den Toyota am Abend auf dem Parkplatz eines Wohnhauses an der Lessingstraße - zwischen Büchnerweg und ...

mehr