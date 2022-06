POL-DA: Weiterstadt: 31-Jähriger nach Diebstahl von Staubsauger festgenommen

Darmstadt (ots) - Ein noch unbekannter Täter ist am Sonntag (19.6.) bei dem Versuch eine Balkontür in der Kurt-Schumacher-Straße aufzubrechen von Zeugen bemerkt und in die Flucht geschlagen worden. Gegen 17.30 Uhr hatte sich der etwa 30 bis 40 Jahre alte Mann an der Tür des Mehrfamilienhaus zu schaffen gemacht. ...

