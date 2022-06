Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Unbekannter macht sich an Balkontür zu schaffen

Zeugen schlagen Einbrecher in die Flucht

Polizei ermittelt

Darmstadt (ots)

Ein noch unbekannter Täter ist am Sonntag (19.6.) bei dem Versuch eine Balkontür in der Kurt-Schumacher-Straße aufzubrechen von Zeugen bemerkt und in die Flucht geschlagen worden. Gegen 17.30 Uhr hatte sich der etwa 30 bis 40 Jahre alte Mann an der Tür des Mehrfamilienhaus zu schaffen gemacht. Glücklicherweise wurde er ertappt und von seinem weiteren Vorgehen abgehalten. Zu seiner weiteren Beschreibung ist bekannt, dass er auf eine Körpergröße von circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter geschätzt wurde und von schlanker Statur war. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarzweiße Kappe und eine Sonnenbrille. Zudem war er mit einem schwarzen T-Shirt und weißen Shorts bekleidet. Seine Haare wurden als braun, lockig und mittellang beschrieben. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

