Seeheim-Jugenheim (ots) - Am vergangenen Wochenende (18.6.-19.6.) versuchten bislang Unbekannte in ein Café in der Raiffeisenstraße einzubrechen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten sie unter Einwirkung von Gewalt mehrere Türen aufzubrechen. Die Versuche scheiterten, woraufhin sie das Weite suchten. Dennoch ...

