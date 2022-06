Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Einbruch scheitert

Polizei sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim (ots)

Am vergangenen Wochenende (18.6.-19.6.) versuchten bislang Unbekannte in ein Café in der Raiffeisenstraße einzubrechen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten sie unter Einwirkung von Gewalt mehrere Türen aufzubrechen. Die Versuche scheiterten, woraufhin sie das Weite suchten. Dennoch hinterließen die Kriminellen einen Schaden, der auf circa 500 Euro geschätzt wird.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

