Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Kriminelle haben es auf Handtasche abgesehen

250 Euro Bargeld erbeutet

Darmstadt (ots)

Rund 250 Euro Bargeld haben noch unbekannte Kriminelle aus einer zurückgelassenen Handtasche am Sonntag (19.6.) erbeutet. Zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu dem in der Dieburger Straße geparkten weißen Ibiza und durchwühlten die Handtasche nach Wertvollem. Mit dem erbeuteten Geld traten sie die Flucht an. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell