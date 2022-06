POL-DA: Rüsselsheim: Brauner Opel Insignia gestohlen

Bischofsheim (ots) - Ein Container auf einem Baustellengelände "An der Bahn" geriet in der Zeit zwischen Mittwoch (15.06.) und Freitag (17.06.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in den Baustellencontainer und ließen anschließend mehrere Baumaschinen, wie einen Gasstampfer, einen Presslufthammer und eine Flex im Wert von insgesamt rund 7000 Euro mitgehen. Hinweise werden ...

