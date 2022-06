POL-DA: Rüsselsheim: Polizei findet kiloweise Drogen/27-Jähriger Autofahrer in Haft

Lindenfels (ots) - Ein 48-jähriger Mann aus dem Landkreis Offenbach hat sich am Samstagnachmittag (18.06.), gegen 14.00 Uhr, nach einem Absturz mit seinem Gleitschirm in der Nähe des Almenwegs Verletzungen zugezogen. Der 48-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. Absturzursache könnte möglicherweise ein thermisches Problem gewesen sein. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

