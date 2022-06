Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Feuerwehreinsatz wegen Waldbrand/Polizei sucht Zeugen

Michelstadt (ots)

Der Rettungsleitstelle Odenwald wurde am Sonntagabend (19.06.), gegen 20.45 Uhr, ein Waldbrand im Bereich der Mossauer Straße in Michelstadt gemeldet. In einem Waldstück in der Nähe des Flugplatzes Waldhorn brannten etwa 200 Quadratmeter Waldfläche. Aufgrund der Trockenheit und der derzeit herrschenden erhöhten Waldbrandgefahr rückten die Feuerwehren mit starken Einsatzkräften an und konnten ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindern. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Polizei in Erbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06062/953-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell