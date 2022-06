POL-DA: Seeheim-Jugenheim: 60-jähriger Vermisster Herr Lelkes wieder zurück/Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5249530

Babenhausen (ots) - Am Sonntagmorgen (19.06.) wurde in Babenhausen im Bereich der Bouxwiller Straße gegen 03:00 Uhr ein grauer VW Golf Plus einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten an dem Fahrzeug mehrere, augenscheinlich frische, Unfallschäden festgestellt werden. Bisher konnten jedoch keinerlei Hinweise auf eine Unfallörtlichkeit erlangt werden. Zeugen, ...

