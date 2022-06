Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Winterreifen aus Tiefgarage gestohlen

Wer hat den Abtransport bemerkt?

Darmstadt (ots)

Auf einen Satz Winterreifen hatten es Diebe in der Nacht zum Montag (19.-20.6.) offenbar abgesehen. Zwischen Sonntagabend, 19 Uhr und Montagmorgen, 6.30 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu einer Tiefgarage im Smetanaweg und entwendeten die Reifen im Wert von rund 1000 Euro. Möglicherweise konnten die Diebe bei dem Abtransport beobachtet werden? Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem für diesen Fall zuständigen Kommissariat 43 in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

