Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei am Airport Weeze - mit Haftbefehl gesuchter 43-jähriger Deutscher nach der Einreise aus Kiew verhaftet

Kleve - Weeze (ots)

Am Donnerstagabend, 11. November 2021 um 20:35 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze einen 43-jährigen Deutschen nach der Einreise aus Kiew (Ukraine). Die Personalienüberprüfung des Reisenden in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass die Staatsanwaltschaft in Regensburg ihn mit einem Untersuchungshaftbefehl suchte. Hiernach hatte der Gesuchte gegen Weisungen während der Führungsaufsicht verstoßen. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Die Vorführung beim Haftrichter zwecks Eröffnung des Untersuchungshaftbefehls erfolgt am Freitagmorgen.

