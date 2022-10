Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Auto an der Lessingstraße gestohlen

Greven (ots)

An der Lessingstraße ist ein Auto gestohlen worden. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Freitag (21.10.22) in der Zeit zwischen 21.00 Uhr am Vorabend und 06.50 Uhr am Freitagmorgen. Es handelt sich bei dem Wagen um einen blauen Toyota Auris mit dem Kennzeichen WAF-AJ284. Der Geschädigte stellte den Toyota am Abend auf dem Parkplatz eines Wohnhauses an der Lessingstraße - zwischen Büchnerweg und Claudiusweg - ab. Als er am nächsten Morgen zur Arbeit fahren wollte, stellte er fest, dass das Auto im Wert eines fünfstelligen Eurobetrags nicht mehr da war. Im Toyota befanden sich eine Arbeitstasche sowie ein Laptop. Die Polizei hat den Wagen zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugenhinweise zum Diebstahl nimmt die Wache in Greven entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

