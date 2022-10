POL-ST: Laggenbeck, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Emsdetten (ots) - Am Samstag (15.10.) gegen 00.25 Uhr hat ein 19-jähriger Mann aus Münster ein Fahrrad aus der Radstation am Emsdettener Bahnhof entwendet. Mit dem Rad fuhr er einige Meter und schob es dann in den laufenden Verkehr in Richtung der Straße In der Lauge. Der zu dem Zeitpunkt dort fahrende weiße Pkw musste eine sofortige Vollbremsung einleiten, um eine ...

