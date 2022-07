Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: bedroht

Jena (ots)

Zu einer Bedrohung in der Straßenbahn kam es in den Abendstunden in Jena. Ein 28-Jähriger bestieg an der Haltestelle Holzmarkt die Straßenbahn. Im Vorfeld fiel ihm bereits eine Person in dem Bereich auf, welche aggressiv Passanten nach Geld anbettelte. Anschließend bestiegt auch er die Straßenbahn der Linie 5. Plötzlich und grundlos begann der Unbekannte gegen die Scheiben der Straßenbahn zu schlagen. Der 28-Jährige sprach den Mann daraufhin an und forderte ihn auf dies zu unterlassen. In Folge dessen beleidigte der Unbekannte den jungen Mann mehrfach. Anschließend wurde der 28-Jährige noch mit einem Messer bedroht, indem der Unbekannte immer wieder Stichbewegungen in Richtung des 28-Jährigen machte. An der Haltestelle Sportforum verließ der Täter die Bahn und entfernte sich in unbekannte Richtung.

