Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: geschlagen

Jena (ots)

Zu einer Körperverletzung kam es in der Nacht zu Freitag auf einer Veranstaltung in der Humboldtstraße in Jena. Ein Zeuge informierte die Polizei, dass ein stark alkoholisierter Mann die Gäste bedrängt und trotz mehrfacher Aufforderung nicht bereit ist die Veranstaltung zu verlassen. Der Unbekannte geriet im Rahmen der Feierlichkeit in eine zunächst verbale Auseinandersetzung mit zwei Gästen. Als dann kein Argument mehr half, wurde es körperlich. Der Täter nahm einen der Männer in den Schwitzkasten und dem anderen Gegenüber schlug er direkt ins Gesicht. Anschließend entfernte sich der Störenfried, noch vor Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten, in unbekannte Richtung. Die Ermittlung wegen Körperverletzung wurden aufgenommen.

