Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrollen

Weimar (ots)

Am Donnerstagvormittag führten die zuständigen Kontaktbereichsbeamten nach mehreren Beschwerden Verkehrsmaßnahmen auf einem besseren Feldweg zwischen Krautheim und Neumark durch. Der Weg, welcher lediglich durch land- und forstwirtschaftlichen Verkehr genutzt werden darf, wurde während der Kontrolle von 13 Autofahrern als Baustellenumfahrung genutzt. Um die Mittagszeit führten Beamte der PI Weimar in der Buttelstedter Straße eine Verkehrskontrolle durch, bei der das Hauptaugenmerk auf der vorschriftsmäßigen Sicherung der Fahrzeuginsassen lag. In Summe stellten die Polizisten in der halbstündigen Kontrolle sechs nicht angegurtete Fahrzeugführer fest. In der Friedensstraße wurde am Donnerstagabend die Fahrerin eines E- Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 37-jährige Eigentümerin des Rollers diesen nicht versichert hatte.

