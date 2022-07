LPI-J: Brückenmauer beschädigt

Weimar (ots) - In der C.-v.-Ossietzky-Straße streifte am Donnerstagabend der Fahrer eines VW einen da geparkten VW Golf. Als ob nichts gewesen sei, setzte der 69-Jährige seine Fahrt unvermittelt fort. An einer rot zeigenden Ampel wurde der Unfallverursacher von einem hinter ihm fahrenden Mann angesprochen, der den Unfall beobachtet hatte. Aber auch dies führte noch nicht zur Einsicht des Fahrers. Erst einige Straßenzüge weiter konnte der Mann zum Anhalten und Warten ...

