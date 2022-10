Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Kindergarten

Erkelenz-Gerderath (ots)

Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitagnachmittag (21. Oktober), 14.30 Uhr, und Montagmorgen (24. Oktober), 07.30 Uhr, brachen Diebe in einen am Weidbruchsweg gelegenen Kindergarten ein. Im Innern der Kindertagesstätte durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Bargeld und einen Rucksack mit einem Erste-Hilfe-Set.

