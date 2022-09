Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Auto weggerollt, Baby mit Schutzengel

Schrozberg: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 19:30 Uhr und 21:10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW, welcher auf einem Parkplatz an einem Kindergarten in der Alten Steige geparkt war. Rund 3.000 Euro Sachschaden entstanden dabei an dem PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 925010.

Crailsheim: Betrunken Unfall verursacht

Kurz nach 15:00 Uhr fuhr ein betrunkener 32-Jähriger mit einem Daimler-Kleinlaster in der Ludwig-Erhard-Straße auf einen vorausfahrenden Opel Corsa einer 43-Jährigen vor. Ein erster Atemalkoholtest ergab bei dem 32Jährigen einen Wer von über 1,3 Promille. Er wurde für eine Blutentnahme in eine Klinik verbracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Insgesamt entstanden rund 1.000 Euro Sachschaden bei dem Unfall.

Schwäbisch Hall: Auto nicht gegen Wegrollen gesichert

Gegen 19:45 Uhr machte sich ein Peugeot selbstständig, welchen der 59-jährige Fahrer in der Straße Riegeläcker geparkt hatte, aber nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert hatte. Der PKW setzte sich in Bewegung und prallte letztlich gegen einen geparkten Anhänger. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Baby mit Schutzengel

Als am Donnerstag gegen 12:30 Uhr eine Frau samt Baby im Kinderwagen einen Fußgängerüberweg in der Michaelstraße überqueren wollten, wurde auch der Kinderwagen von dem Citroen eines 46-Jährigen, touchiert. Dieser hatte die Fußgänger offenbar nicht bemerkt. Das Baby hatte glücklicherweise einen guten Schutzengel. Der Kinderwagen wurde bei der Berührung nicht umgeworfen, so dass die Mutter und das 11 Monate alte Kind unverletzt blieben.

Crailsheim: Unfall beim Spurwechsel

Auf der Autobahn zwischen der Anschlussstelle Crailsheim und der Anschlussstelle Kirchberg an der Jagst kam es am Donnerstag kurz nach 19:00 Uhr zu einem Unfall. Ein 62-jähriger Audi-Fahrer wollte hier vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er einen hier fahrenden BMW eines 28-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der PKW. Der Sachschaden dabei lässt sich auf rund 8.000 Euro beziffern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell