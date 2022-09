Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Holzdiebstahl

Aalen (ots)

Frankenhardt: Unfall beim Überholen

Gegen 8:50 Uhr am Donnerstag befuhr ein 29-Jähriger mit einem VW die L1066 von Gründelhardt in Richtung Onolzheim. Auf der langen Geraden wollte er ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen. Beim Ausscheren übersah er dabei einen neben ihm, bereits im Überholvorgang befindliche einer 55-Jährigen in ihrem Audi, welche sich auf derselben Höhe befand wie der VW. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 4.500 Euro.

Rosengarten: Auto überschlägt sich

Kurz vor 5:00 Uhr am Donnerstag war eine 25-Jährige mit ihrem VW auf der B19 zwischen Uttenhofen und Schwäbisch Hall unterwegs. Kurz vor der Abzweigung in Richtung Hohenholz verlor sie in einer leichten Rechtskurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren PKW. Dabei fuhr sie weiter geradeaus. Im Grünstreifen überschlug sich das Fahrzeug schließlich und schleuderte über ein Gebüsch. Dort blieb der VW am Rande eines Ackers zum Liegen. Die Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und verständigte die Rettungskräfte. Diese verbrachten sie in eine Klinik. Der Sachschaden an dem PKW beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Bühlerzell: Holzdiebstahl

Unbekannte entwendeten Dienstag und Donnerstag einen Polter Fichtenholz von rund 14 Festmeter, welcher an der K2627 zwischen Kammerstadt und Bühlerzell bei Hoffeld gelagert war. Zum Abtransport verwendeten die Diebe vermutlich einen LKW mit Kranaufbau. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 850 Euro.

Die Polizei Bühlertann bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07973 5137.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell