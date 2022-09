Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Briefkasten beschädigt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Aalen (ots)

Schorndorf: Briefkasten beschädigt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Am frühen Mittwochmorgen zwischen 01 Uhr und 02:30 Uhr sprühte ein bislang unbekannter Täter Bauschaum in den Briefkasten eines Wohnhauses in der Olgastraße. In derselben Nacht wurden im Stadtgebiet mehrere Plakate aufgehängt, welche nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen mit der Tat zusammenhängen, die politisch linksmotiviert sein dürfte. Die Inspektion Staatsschutz der Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell