Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch, Unfall

Aalen (ots)

Fellbach: In Gegenfahrbahn gekommen

Am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr befuhr ein 30-jähriger Seat-Fahrer die Stauferstraße in Richtung Bühlstraße. Hierbei kam ihm ein 21-jähriger Honda-Fahrer entgegen. Der Fahrer des Hondas geriet dabei auf die Gegenfahrbahn, weshalb es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Der 30-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht, weshalb er in eine Klinik gebracht wurde. Dort wurde eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt.

Waiblingen: Einbruch

Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 9:30 Uhr über ein Fenster Zutritt zu Büroräume in einem Gebäude in der Blumenstraße. Im Gebäudeinneren durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume und Schränke.

Die Polizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 950-422.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell